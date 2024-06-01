تركيا... العجز التجاري يقفز إلى مستويات قياسية

قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.

كما أظهرتْ بيانات معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري في أبريل إلى 9.863 مليار دولار، مقابل 8.739 مليار دولار من أبريل العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المؤسستين التركيتين… تراجعتْ الصادرات، بــــــــ 3.9 % خلال أبريل الماضي مسجلةً 17.291 مليار دولار، من أصل 17.985 مليار دولار في ابريل من العام 2023.

وفي وقتٍ سابق… حقق احتياطي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي التركي مستوياتٍ قياسية مرتفعًا بما مقداره 2.925 مليار دولار.

وبحسب بيانات المصرف المركزي التركي بلغ إجمالي الأصول حتى ديسمبر من العام 2023 حوالي 145 ملياراً و453 مليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ البيانات.

كما أشار البنك المركزي إلى ارتفاع احتياطيات الذهب، بـ 767 مليون دولار ليسجل 47 ملياراً و896 مليون دولار.

وفي ذات السياق.. توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.