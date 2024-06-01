تراجع العجز التجاري في المغرب مدفوعًا بانتعاش الصادرات

سجلَ العجز التجاري في المملكة المغربية تراجعًا ضئيلاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

مكتب الصرف المغربي؛ أكد أنّ العجز التجاري في المملكة المغربية سجل 90.7 مليار درهم، أي 9.14 مليار دولار، مدفوعًا بانتعاش صادرات السيارات وصناعة الطائرات، إذ ارتفعت الصادرات في الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي 3.5% على أساس سنوي، مسجلةً 150.4 مليار درهم مغربي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.1% مسجلةً 241.2 مليار درهم، وفقَ بيانات مكتب الصرف المغربي.

وحققت صادرات السيارات في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي 5.3 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

وفي الأثناء… يسعى المغرب إلى إيلاء اهتمامٍ أكبر بصناعة الألعاب الإلكترونية حتى تصل إيراداتها إلى 3 مليارات دولار، أي 30 مليار درهم.

محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة المغربي، أوضحَ في تصريحات صحفية لوكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، أن تنظيمَ أول معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية يجسد مدى اهتمام المملكة المغربية بهذه الصناعة الواعدة، مشيرًا إلى ان الحكومة اطلقتْ خطة مفصلة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية تتضمن إنشاء أول مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، باستثمار يفوق 26 مليون دولار، أي 260 مليون درهم.

حجم السوق المغربي

وأكد بن سعيد، أنَ المعرض يسعى لإعطاء فرصة للشركات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، للتشبيك وعقد الصفقات مع الشركات الكُبرى لحشد أكبر عدد من الاستثمارات في العالم.

بدوره… كشفَ شام الخليفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكتروني، أن حجم سوق صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب -حاليًا- يبلغ 130 مليون دولار، مقارنةً بحجم السوق العالمي الذي يقدر بـــــ300 مليار دولار.