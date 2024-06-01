تألق بونو وبكى رونالدو.. الهلال السعودي يفوز على النصر ويتوّج بكأس الملك

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تغلب الهلال السعودي، بطل دوري المحترفين، على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو 5-4 بركلات الترجيح ليفوز بكأس السعودية ويحصل على الثنائية المحلية، تاركاً المهاجم البرتغالي في حالة من البكاء.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال في ركلات الترجيح، كما فعل رونالدو، لكن حارس المرمى ياسين بونو كان البطل، حيث أنقذ ركلتي الجزاء الأخيرتين للنصر ليضمن الكأس بعد طرد ثلاثة لاعبين قبل أن تذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وتعادل الفريقان، اللذان سيطرا على الدوري السعودي قبل أن يفوز فريق المدرب خورخي جيسوس باللقب للمرة 19، بالتعادل 1-1 بعد 90 دقيقة عندما سجل أيمن يحيى هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليؤدي إلى بداية الشوط الإضافي لكن لم تكن هناك أهداف.

وكان ميتروفيتش قد وضع الهلال في المقدمة بعد سبع دقائق برأسه من عرضية مالكوم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وسدد رونالدو ركلة خلفية رائعة في القائم بعد الاستراحة، لكنه كان في موقف تسلل على أية حال.

وبعد ذلك تقلص عدد لاعبي النصر إلى 10 لاعبين عندما استخدم الحارس ديفيد أوسبينا يده لمنع مالكوم من تجاوزه خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

استبدل المدرب لويس كاسترو المهاجم ساديو ماني بالحارس البديل وليد عبد الله، وعلى الرغم من كونه لاعبًا، إلا أن النصر ما زال يسعى لتحقيق التعادل، حيث تصدى بونو لركلة حرة بعيدة المدى لرونالدو.

ومع مرور الوقت، حصل علي البليهي لاعب الهلال على إنذارين في غضون 10 ثواني بسبب السلوك العنيف في الدقيقة 87، وبعد طرده أدرك أيمن يحيى التعادل للنصر.

تم بعد ذلك تقلص عدد لاعبي الهلال إلى تسعة لاعبين عندما تلقى المدافع كاليدو كوليبالي إنذاره الثاني، لكنهم تمكنوا من الصمود في الوقت الإضافي لإجبار النصر على ركلات الترجيح وخرجوا منتصرين.

وفي النهاية انهار رونالدو، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول في السعودية، بالبكاء.