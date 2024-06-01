بعد إغلاق دام 5 أيام... إعادة فتح بوابة الدافنية بمصراتة

وجّه النائب العام الصديق الصور بفتحِ بوابة الدافنية، اليوم السبت، وذلك بعدَ اجتماعهِ مع مكتب المحامي العام بمصراتة ومدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، وممثلين عن الشباب الذين أغلقوا البوابة، بحسب مصادر خاصة لوكالة أخبار ليبيا 24.

النائب العام يصدر أوامره بالقبض على مقفلي البوابة

وكان النائب العام الصديق الصور قد أصدر أوامرهُ إلى المحامي العام بمصراتة بتوجيه مدير الأمن لاتخاذ الإجراءات ضد مقفلي بوابة الدافنية وإحالتهم للنيابة خلال 24 ساعة، وجاء في نص الرسالة الموجّه للمحامي العام لمصراتة: “ضرورة ضبط الأشخاص واخذ أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الأجهزة الأمنية بالمدينة”

إغلاق البوابة بعد تجاهل حكومة الدبيبة

تجدر الإشارة إلى أنَ الكتائب المساندة التابعة للمنطقة الوسطى كانت قد اغلقت البوابة الغربية لمدينة مصراتة (الدافنية) بعد عدم رد حكومة الوحدة منتهية الولاية على بيانهم المطالب بدفع مستحقاتهم المتراكمة منذ العام 2019 جراء الأضرار التي أصابتهم في عملية بركان الغضب في طرابلس.