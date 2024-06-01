الكوني يؤكد على عمق العلاقات الليبية – التركية

أكدَ موسى الكوني، بالمجلس الرئاسي، على عمق العلاقات الليبية التركية، معتبرًا أن العلاقات المشتركة ” يسودها الود والاحترام” داعيًا إلى ” استمرار العمل على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين” على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي السابق لدى ليبيا، كنعان يلماز في طرابلس، الذي “أشاد بالتعاون المثمر من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والذي أسهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا” وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة

وفي سياقٍ منفصل… شدّد موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي بصفتهِ القائد الأعلى للجيش الليبي، على ضرورة العمل لإعادة بناء قوات الدفاع الجوي بناء نموذجي بمنحه الإمكانات اللوجستية التي تؤهله القيام بالمهام الموكلة له.

الكوني وخلال تفقدَه مقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي في طرابلس، أكدَ على ضرورةِ توظيف كوادر بشرية مؤهلة لمواكبة آخر ما توصل إليه العلم في عمليات الرصد والاعتراض، مشيدًا بالجهود المبذولة لحماية السيادة الليبية من التهديدات الخارجية برصد التحركات المشبوهة داخل الأجواء الليبية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة فيسبوك.

وفي اجتماعٍ منفصل؛ ناقشَ الكوني مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

بدورها أكدتْ خوري على استمرار بلادها دعم جهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع بقية المجالس لمعالجة حالة الانسداد السياسي.