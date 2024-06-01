الدبيبة يناقش إمكانية نقل السجين الليبي في الصين إلى ليبيا

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية مع خالد السائح القائم بالأعمال الليبية في السفارة الصينية؛ إمكانية نقل السجين الليبي المسجون في الصين لقضاء مدة محكوميته في ليبيا.

بدوره قدم السائح للدبيبة موقفاً حول دور السفارة في متابعة أوضاع الجالية مشيدًا بدور مصلحة الجوازات والجنسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في معالجة ملف إصدار جوازات السفر من خلال محطة الإصدار التي ساهمت في معالجة أوضاع عدد كبير من الجالية الليبية في الصين، وفقَ منشور للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك

كما بحثَ الدبيبة إمكانية فتحِ خط جوي مباشر مع الصين، وآليات تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين، ومتابعة عودة الشركات الصينية للمساهمة في المشاريع التنموية التي تشهدها ليبيا.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على دور الصين في إعادة الإعمار ليبيا، داعيًا إلى ضرورة استئناف المشاريع المتوقفة، والتعاقد عليها مع شركات صينية.

الدبيبة، وخلال افتتاحهِ الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول، المنعقد تحت شعار «ليبيا ـ الصين شركاء في التنمية والأعمار» كشف عن وجود أكثر من 23 ألف عامل صيني في ليبيا حاليًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 5 آلاف عامل خلال الأعوام الماضية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

بدورها قدمت وزارة الاقتصاد عرضًا سلطت فيه الضوء على حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للشركات الرائدة، إلى جانب مؤشرات النمو الذي تشهده ليبيا، وفق تقارير صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الأخيرة.