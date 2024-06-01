الدبيبة: تحقيق الاستقرار الإقليمي يعتمد على الحكمة وليس التسلح

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية في مقابلة خاصة قناة الصين الوطنية، إن تحقيق الاستقرار الإقليمي يعتمد على الحكمة وليس التسلح.

وأضاف، أن الدول العربية تأمل أن تتعلم من تجربة الصين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الصين والمنطقة العربية.

الدبيبة شارك في أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي انعقد الأيام الماضية في العاصمة بكين.

الدبيبة يلتقي مسؤولين صينيين

وفي لقاء مع نظيره رئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية ضرورة التعاون المشترك بين ليبيا والصين ومواصلة التباحث والتشاور في جميع المجالات.

وبحث الجانبان معالجة الصعوبات التي تواجه الصين على المستوى العام والخاص للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا.

كما ناقشا استعدادات ليبيا لاستضافة المنتدى الرابع للمدن العربية الصينية المزمع عقده في طرابلس نهاية أكتوبر القادم.

وأشار الدبيبة وتشيانغ إلى أهمية المنتدى الذي سيكون رسالة إيجابية لعودة أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي لقائه مع وزير الخارجية الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانغ لي الاتفاق، أكد الدبيبة على توحيد المواقف السياسية الدولية، تجاه الملف الليبي بهدف الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتوافقة، والبدء الفعلي في إجراءات عودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس لتكون نقطة إيجابية تساهم في التفعيل، ومتابعة المصالح الصينية في كافة المجالات.

وتطرق الجانبان إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات.