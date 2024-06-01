الأهلي بنغازي يقف على أعتاب التاريخ ويتطلع لتحقيق أول لقب قاري لليبيا في السلة

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يتنافس الأهلي بنغازي، الفريق الوحيد الذي لم يهزم في تصفيات BAL الجارية، على لقبه الأفريقي الأول على الإطلاق عندما يواجه بترو دي لواندا في أهم مباراة لموسم BAL 2024 ، اليوم السبت، على “بي كاي أرينا” في كيجالي، رواندا.

وعلى عكس بترو دي لواندا، الذي واجه صعودًا وهبوطًا للوصول إلى مباراة البطولة، قدّم بطل ليبيا الأهلي حملة لا تشوبها شائبة بعد انتهاء الموسم، بفوزه على كيب تاون تايجرز (جنوب أفريقيا)، وحامل اللقب آنذاك الأهلي (مصر) وريفرز هوبرز ( نيجيريا).

وفي المقابل، افتتح بترو دي لواندا مشواره في مرحلة ما بعد الموسم بخسارة مؤلمة 70-67 أمام الاتحاد المنستيري، لكنه استعاد عافيته بانتصارات على آي إس دوان وكيب تاون تايجرز. وسيتواجه الأهلي وبيترو دي لواندا لأول مرة في تاريخ BAL.

وستكون مباراة الأهلي بنغازي ضد بترو دي لواندا هي المباراة رقم 144 لفريق BAL، والتي يعود تاريخها إلى بداية الدوري في عام 2021.

ويواجه أبطال أنغولا مهمة شاقة تتمثل في محاولة التغلب على فريق بلغ متوسطه 87 نقطة لكل مباراة في فترة ما بعد الموسم، بينما سجل أفضل تسديد للأهداف الميدانية بعد الموسم بنسبة 47٪ مقارنة بـ 37٪ لبترو.

التشابه الوحيد بين الأهلي بنغازي وبيترو دي لواندا هو أن كلا الفريقين وصلا إلى مباراة البطولة بعد أن احتاج كل منهما إلى خمس دقائق إضافية للتغلب على منافسيه في نصف النهائي.

وتغلب الأهلي بنغازي على ريفرز هوبرز 89-83 فيما تغلب بترو دي لواندا على كيب تاون تايجرز 96-86 في مباراة استمرت 45 دقيقة.

وعلى الرغم من أن بترو دي لواندا سجل نقاطًا أقل في المباراة الواحدة (76) من الأهلي (87) في فترة ما بعد الموسم، إلا أن وصيف بطل الدوري 2022 حدد خصومه بعد الموسم بـ 74 نقطة في المباراة الواحدة، أي أقل بخمس نقاط من الأهلي.

وستوفر هذه المباراة الشهية بعض المواجهات المثيرة للاهتمام أيضًا، حيث سيواجه هداف الدوري جو-لولال أكويل جونيور يانيك موريرا وجيرسون لوكيني في مواجهة كيفن ميرفي.

لكن مقعد بترو دي لواندا أثبت أن لديه سلاحه السري، حيث قدم نيكولاس فاوست وماركيث كامينغز وجون بيدرو لفريق سيرجيو فالديوميلوس دفعة كبيرة من مقاعد البدلاء.

ومن المثير للاهتمام أن دياباتي يمكن أن يصبح اللاعب الوحيد، الذي يحمل ثلاثة ألقاب في الدوري، إذا كان بإمكانه مساعدة الأهلي على التغلب على صاحب العمل السابق. فاز مايكل فاكوادي بلقبين في الدوري الإسباني مع الزمالك (2021) والأهلي المصري (2023).

هذا ما قاله مدرب الأهلي بنغازي

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أشار إيفان يريميتش، المدير الفني للأهلي – والذي يمكن أن يصبح ثاني صربي – منذ مودراج بيريسيتش – يفوز بلقب الدوري، إلى أن فريقه جاهز.

وقال يريميتش: “نحن لا نلعب بالمستوى الذي أحبه كمدرب، لكن النادي تعاقد مع لاعبين مستوردين جيدين للغاية.. إنهم مثل أبنائي ويسمعون لي”.

وإذا فاز الأهلي بنغازي بلقب الدوري 2024، فسيصبح أول فريق ليبي يفوز بأي لقب أفريقي، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسيرفع بترو لقبه القاري الثاني منذ فوزه بكأس أبطال أفريقيا لكرة السلة 2015.