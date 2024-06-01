ابتكار جديد يعتمد فى توليد الطاقة على ضوء الشمعة والقمر

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تشكل الشمس مصدر طاقة ضخم، تستثمر فيه الدول التي تعمل على التحول للطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة من خطر التغير المناخي، وفي مدينة ستوكهولم، كل ست ثوان، تخرج طابعة سرية في مصنع بشمال المدينة لوحاً من 108 خلايا طاقة شمسية صغيرة يساوي آلاف الدولارات، مهمتها أن تستخدم في جميع الأدوات التي يستخدمها الإنسان بشكل يومي مثل السماعات ولوحات المفاتيح.

ابتكار جديد يغير شكل الطاقة البديلة

هذه السماعات مخترعها، يعيش في بلد لا يري أشعة الشمس إلا قليلاً فمعظم أيام السنة تكون الشمس كبهرة ضوء فقط، إذ تعد السويد من المناطق في أقصى شمال الكرة الأرضية، ولهذا السبب دفع جيوفاني فيلي، الشريك المؤسس لشركة (إكسجير) لأن يفكر فيما هو أبعد من الشمس مصدراً للطاقة. واستغلال أضواء طبيعية أخرى كمصدر للطاقة مثل ضوء الشمع أو ضوء القمر.

ويوضح جيوفاني، في حديث إلى صحيفة (إندبندنت)، قائلاً: “مثل الطحالب التي تعيش في أعماق المحيط حيث الظلام الدامس، يمكننا استخدام أدنى قدر ممكن من الفوتونات في الخلايا الجديدة”.

بعد أكثر من 20 عاماً، على اكتشاف الخلايا الشمسية وتسخيرها لتوليد الطاقة في كافة الأجهزة، اخترع هذه التقنية فيلي وشريكه في شركة (إكسجير) هنريك ليندستروم إذ ابتكرا مادة جديدة أفضل بنحو ألف مرة من المادة القديمة من ناحية التوصيل. هذا الابتكار هو أساس منتجهم الذي أطلقوا عليه اسم خلايا (باورفويل)، وهي خلايا شمسية ليست مغطاة بطبقة زجاجية مثل الخلايا الحالية ولا تقل فاعليتها في الظل، وتشبه الجلد فيمكن أن تدخل في صناعة طيف واسع من المنتجات وهي مقاومة للماء والغبار وضد الكسر.

وتدخل هذه التقنية ( خلايا باورفويل) في عدد من الأدوات حالياً وهي 6 منتجات سماعات للرأس وسماعات لاسلكية وواقي رأس لراكبي الدراجات.