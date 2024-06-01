سيناريوهات تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط من أوبك+

من المتوقعِ أن يمدّد تحالف منظمة أوبك بلس التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحاليّ، وفقَ ما كشفته مصادر لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسبِ وكالة رويترز للأنباء من المقرّر أن تنتهي التخفيضات الطوعية في آخر يونيو الحالي، في ظل ارتفاع الإنتاج من أمريكا وروسيا، ومخاوف حول الطلب على الخام، والمؤشرات الاقتصادية العالمية.

وفي حال لم تتجه أوبك بلس للتمديد حتى نهاية العام 2024، فإن خيار تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون حتى الربع الثالث فقط من العام الحالي.

وكان قد أجّل تحالف منظمة أوبك+ اجتماعه المرّتقب يومًا واحدًا إلى الثاني من يونيو (سوم غد)، ومن المقرّر عقده عبر الإنترنت بعد أن كان مقرر عقده في فيينا.

منظمة أوبك+، من المرتقب أن تناقش مستجدات الخفض الطوعي للإنتاج الذي يبلغُ 2.2 مليون برميل يومًا للنصف الأول من العام الحالي، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية.

أوبك تُبقي على توقعاتها بشأن الطلب على الخام

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.