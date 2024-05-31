موجة حر مرتقبة على ليبيا.. وهذه توقعات الأرصاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر جديدة في ليبيا، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على معظم مناطق البلاد، ومتجاوزة الـ 40 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

وقال المركز، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الجمعة، على المناطق الساحلية تتراوح ما بين (30-35) مئوية وما بين (37-41) مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأضاف، أن الرياح الشرقية تنشط على بعض مناطق الشمال الغربي، ما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار مع تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الجنوب الغربي، مشيرًا إلى أنّ الرياح قد يتخللها سقوط أمطار رعدية على غات وما جاورها.

توقعات الطقس على ليبيا

وحالة الطقس في شمال غرب ليبيا صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح جنوبية شرقية فشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–35) مئوية على أغلب المناطق.

وحالة السماء في الجنوب الغربي، قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، وقد يتخللها أمطار رعدية أحيانا على غات وما جاورها الليلة.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37–41) مئوية.

وفي شمال شرق ليبيا، تبقى السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35) مئوية.

أمّا في الجنوب الشرقي، تبقى حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37–41) مئوية.