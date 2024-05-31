محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتابع البيانات المالية لشركة «أولى إنرجي»

تابعتْ محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ البيانات المالية لشركة «أولى إنرجي» القابضة التابعة، البيانات المالية للعام 2023.

محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ استعراضتْ خلال اجتماعٍ موسع مع الشركة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ونشاط واستثمارات الشركة السنوية في ذات العام، بحسب منشورٍ لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عبر منصة فيسبوك.

كما عيّنت محفظة الاستثمار مراجع خارجي جديد للسنة المالية الحالية 2024.

تجدُر الإشارة إلى أن «شركة أولى إنرجي» تتواجد في 17 دولة أفريقية، وتمتلك وتدير أكثر من 1300 محطة توزيع للمشتقات النفطية، وتقوم بالتزويد بوقود الطائرات في 50 مطاراً في جميع أنحاء القارة، فضلاً عن امتلاكها عدد كبير من مصانع زيوت محركات السيارات، كما تحتل المرتبة الثالثة بين الشركات العاملة في مجالها على مستوى القارة الأفريقية، بحسب منشور محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وفي سياق ذي صلة… أطلقتْ محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مخططًا استثماريًا لإنشاء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي، بالتعاون مع شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي.

وبحسب محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار فإن المشروع يعمل على استخلاص الوقود بخلط زيت شجرة الجاتروفا مع المشتقات النفطية، إذ يهدف المشروع إلى رفع القيمة الاقتصادية والقدرة التنافسية للنفط الليبي في الأسواق العالمية.

المحفظة أكدتْ أن المشروع يسهم في توطين التكنولوجيا الأحدث في مجال صناعة الوقود الحيوي، ويؤهل ليبيا للحصول على دعم من الصناديق البيئية، وصناديق الطاقة الخضراء، والبنك الدولي للكربون، عدا عن توفيره 25% من قيمة الدعم المالي للمحروقات في ليبيا.