فريق هندسي صيني برتغالي يتابع مستجدات تطوير مطار بنينا الدولي

شرعَ فريق هندسي صيني وبرتغالي في إجراء عمليات الرفع المساحي واستكمال التصاميم الخاصة بتطوير مطار بنينا الدولي، وذلك ضمن جداول زمنية محددة.

الفريق الهندسي التابع للشركتين: باور تشاينا الصينية و فيوتشر البرتغالية؛ تفقد المطار والأعمال التطويرية والمشاريع الجاري تنفيذها؛ تماشيًا مع خطة عمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لتطوير مدينة بنغازي، وفقَ ما نشرهُ المكتب الإعلامي للبلدية عير منصة فيسبوك.

بلدية بنغازي أفادت بأن الجولة التفقدية التي أجراها الفريقين تأتي «بعد أيام من إعلان مدير عام الصندوق بالقاسم خليفة حفتر إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مدينة بنغازي الكبرى متضمنةً جملة من المشروعات الاستراتيجية في المدينة» بحسب منشور البلدية.

الزادمة: حكومتنا حريصة على تنمية مناطق الجنوب وإعمارها

وفي سياقِ خطة إعادة إعمار ليبيا… أكدَ سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية، حرص الحكومة على تنمية مناطق الجنوب وإعمارها؛ تنفيذًا لرؤية الحكومة مع صندوق إعادة الإعمار في البناء والتطوير.

الزادمة يؤكد على أهمية توحيد العمل الإداري بين الشرق والجنوب

الزادمة، وخلال لقائه رؤساء دواوين وزارات الداخلية والصحة والخدمة المدنية والصناعة والاستثمار والسياحة؛ شدّد على أهمية عودة الإدارة والمؤسسات الحكومية إلى الجنوب، وتوحيد العمل الإداري شرقًا وجنوبًا، مشيرًا على أن المنطقة الجنوبية تعيش حالةً من الأمن والأمان والاستقرار، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.