إضافة 40 ألف برميل يوميًا من النفط إلى إنتاج شركة الواحة

تمكنتْ شركة الواحة للنفط من رفع إنتاجها بواقع 40 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

المؤسسة الوطنية للنفط، أوضحت أن شركة الواحة قامت بتطوير عملها خلال سنوات للوصول إلى مستوى إنتاج إضافي؛ وذلك عبر استخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه (Geosphere 3D») للوصول العميق في حقل الدفة خلال حفر البئر الأفقية B220H، كما حفرت الشركة مقطعًا أفقيًا يتجاوز 2000 قدم، بحسب منشور المؤسسة عبر منصة فيسبوك.

وأكدت المؤسسة: «استكمال وختبار البئر بنتائج مرضية تجاوزت 3 آلاف برميل، ومن المنتظر تركيب مضخة غاطسة ومنظم إنتاج VSD في اليومين القادمين لزيادة إنتاج البئر بشكل كبير، كما تمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة الواحة، من استكمال واختبار البئر التطويرية 6K5 في حقل جالو بعمق حوالي 11 ألف قدم، التي بلغ إنتاجها 4 آلاف برميل يوميًا، ومليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقد وُضعت فعليًا على خط الإنتاج في وقت قياسي» بحسب منشور المؤسسة.

بدورها استطاعت الفرق الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، من حفر بئر جديدة بحقل الفيل النفطي؛ بقدرةٍ إنتاجية تتجاوز 5 آلاف برميل من النفط يوميًا.

وبحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط، نجحت الفرق الفنية بشركة مليتة في حفر البئر(FB-36) بحقل الفيل في وقت وصفته بالقياسي، مؤكدةً استكمال البئر بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 5056 برميل نفط يوميًا، تماشيًا مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج.