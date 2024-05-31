شركة إماراتية تسعى لحفر 20 بئرًا نفطية في ليبيا

شرعتْ شركة «جيه إل إكس إنترناشونال» الإماراتية في أعمال الحفر والتنقيب عن النفط بحقول الواحة بمدينة سرت، وفقَ ما كشفهُ موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي.

موقع أفريكا؛ أوضحَ أن الشركة الإماراتية التي باشرت أعمال الحفر والتنقيب، تسعى إلى حفر حوالي 20 بئرًا بحلول العام 2025، بحسب موقع أفريكا.

وأكد موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي، أن العقد الذي تنفذهُ الشركة الإماراتية بالشراكة مع شركة الحفر الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، و يجري تشغيل هذه العمليات عبر توتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وفقَ الموقع الفرنسي.

وفي سياقٍ ذي صلة.. ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع السفير التركي السابق، كنعان يلماز، وعددٍ من مسؤولي شركة «Tipec»التركية آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال صناعة النفط والغاز.

بن قدارة وخلال لقائه الوفد التركي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ استعرضَ «حزمة من الموضوعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وخُطط تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات» بحسب ما ورد في منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء.. ناقشَ بن قدارة مع مع السفير المصري لدى ليبيا تامر الحفني، آليات توطيد التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعين منفصلين مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ دور المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.