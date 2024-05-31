ديبالا: استبعادي من قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا شكّل لي صدمة غير متوقعة

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قال باولو ديبالا مهاجم روما إن استبعاده من تشكيلة الأرجنتين في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يمثل ضربة كبيرة وأنّه كان واثقا من اختياره للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما 16 هدفا في 39 مباراة مع روما الموسم الماضي، لكنه عانى من الإصابات وكان الغائب المفاجئ عن تشكيلة ليونيل سكالوني المكونة من 29 لاعبا والتي شُكّلت الأسبوع الماضي.

ولا يزال يتعين على سكالوني حذف ثلاثة لاعبين من قائمة البطولة التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال الفائز بكأس العالم 2022 لصحيفة أثليتيك، يوم الخميس: “شعرت وكأنني فعلت بعض الأشياء الجيدة هذا العام”.

وأضاف: “كنت واثقًا من الانضمام إلى المنتخب، لذلك كانت ضربة قاسية للغاية بالنسبة لي لأن كوني جزءًا من المنتخب الوطني هو أحد أفضل الأشياء على الإطلاق”.

ديبالا: أنا متفهم لاختيار المدرب

وتابع: “لكنني أتفهم أيضًا أنه من الصعب على مدربنا الاختيار.. أنا أحترم قراره.. تربطني به علاقة رائعة وقد اختار بالتأكيد الأفضل للفريق”.

ويتبقى عام واحد على عقد ديبالا مع روما، وقال إنه غير متأكد مما يخبئه المستقبل له. وأضاف ديبالا، الذي لعب في إيطاليا لمدة 12 عاماً مع روما ويوفنتوس وباليرمو: “إيطاليا أعطتني كل شيء”.

وقال: “سيكون من الصعب الرحيل، لكن بالطبع لديك دائمًا الفضول وتتساءل كيف سيكون أدائك في دوريات جيدة مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توجد فرق رائعة ولاعبون رائعون”.

وتلعب الأرجنتين مباراتين وديتين ضد الإكوادور في التاسع من يونيو، وغواتيمالا في 14 يونيو، قبل بطولة كوبا أمريكا، حيث تواجه بيرو وتشيلي وكندا في المجموعة الأولى.