خوري: الأمم المتحدة تدعم جهود اللجنة العسكرية «5+5»

جدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ دعم الولايات المتحدة والبعثة الأممية للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار ليبيا.

خوري؛ وخلال ورشة عملٍ نظمتها البعثة حول مدونة السلوك للمؤسسات والجهات العسكرية والأمنية، التي شارك فيها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5؛ ثمّنت جهود اللجنة في تعزيز المسار الأمني ​​ودعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، بحسب منشورٍ للبعثة الأممية عبر منصة فيسبوك.

وكانت خوري – نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد افتتحتْ في تونس، ورشة عمل لمناقشة مدونة سلوك مشتركة بين المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا.

إلى ذلك.. جدّدتْ خوري خلال مباحثاتٍ مع عددٍ من قادة منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية، التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.

وأكدتْ خوري على أهمية الدور الفاعل للأحزاب السياسية في مساءلة السلطات عن احترام مبادئ الحكم الرشيد وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان، بحسب منشور البعثة الأممية.

وتباحث الطرفان بمقر البعثة؛ آليات وسُبل الدفع بالعملية السياسية وحاجة الأطراف السياسية إلى مقاربة شاملة.

بدورهم.. أكدَوا قادة ومنسقو الأحزاب والكتل السياسية على أهمية اضطلاع السلطات بدورها في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وفقَ ما نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر منصة فيسبوك