حوار وطني شامل يقوده نجل الملك إدريس لعودة الملكية لليبيا

أخبار ليبيا 24

يرى نجل الملك الراحل محمد الحسن السنوسي، أنه بإمكانه العودة إلى ليبيا وإحياء مُلك والده وذلك عن طريق عقده للعديد من المشاورات والاجتماعات مع الأطراف المحلية والدولية، وآخرها لقائه مع عدد من قيادات الاتحادات والمنظمات النسائية بعد يوم واحد من لقاء آخر بوفد من قبيلة الأصابعة من المنطقة الغربية.

مشاورات حثيثة يقودها الأمير

يعقد هذه اللقاءات من مقر إقامته في تركيا، ويسعى إلى فرض تواجده في الشأن السياسي الإقليمي وحضوره للمؤتمرات التي تخص الشأن الليبي، وعن لقاءه بالوفد النسائي علق على صفحته الرئيسية بموقع (إكس) إن الوفد النسائي قدم “شرحا وافيا” عن رؤية نساء ليبيا للوضع الراهن في البلاد وما تقاسيه المرأة من تحديات وعقبات، ونضالها الطويل للحصول على كافة حقوقها.

وعبّر عن شكره وتقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد النسائي، واعتزازه بالدور المميز للمرأة الليبية عبر التاريخ الوطني، وما قدمته من أعمال جليلة، وكذلك في المساعي نحو دولة المؤسسات والقانون.

ومن ضمن آخر لقاءاته اجتمع محمد الرضا، بوفد من قبيلة الأصابعة بالمنطقة الغربية، إذ تبادل معهم المشاورات حول إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والعيش الكريم في ظل دولة تكفل القانون. وأشار في تدوينة عبر (إكس)، إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للمشاورات المجتمعية والأهلية التي بدأها من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل واستكمال مشروع بناء التوافق، على حد قوله.

وطالب السنوسي في تصريحات صحفية سابقة أن يكون هناك توافق وإجماع لعودة الملكية للدولة الليبية، معتبراً إياها طوق النجاة لليبيين.