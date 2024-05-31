تعرف على أفضل دول العالم للسياحة والسفر لعام 2024

أخبار ليبيا 24

انتعشت السياحة العالمية بعد زوال خطر وباء كورونا الذي لوقت طويل يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، ومن ضمنه قطاع السياحة الذي تراجع بشكل لافت وتدهورت اقتصادات الدول التي تعتمد على جذب السياح الأجانب.

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تصدرت الولايات المتحدة التصنيف بكونها أفضل الدول للسياحة والسفر لعام 2024 على مستوى العالم، لأنها تعد سوقًا سياحية وذلك بما تتمتع به من بنية تحتية جاهزة للترحيب بالسياح الأجانب مثل الروابط الجوية بين المدن فضلاً عن خدمات تأجير السيارات وغرف الفنادق.

تلتها إسبانيا في المركز الثاني، فيما جائت اليابان في المرتبة الثالثة في ظل الطفرة السياحية التي تشهدها منذ إعادة فتح حدودها بعد الوباء، إذ توجه أكثر من 3 ملايين سائح أجنبي إليها شهريًا في كل من مارس وأبريل من هذا العام، وهي عودة قوية لليابان التي تتمتع بطبيعة خلابة وشعب متسامح.

معايير التصنيف العالمية

واعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير منها الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد ومستوى البنية التحتية للسفر الجوي، توافر العمالة، وتنافسية الأسعار، وبيئة الأعمال، إلى جانب أعمال الفنادق والمطارات والمعالم السياحية وشركات الطيران، جميعها تدخل في التقييم.

ووصف التقرير أوروبا بأنها وجهة مثالية تتمتع بتدفقات سفر قوية، ولديها اقتصادات ممتازة بالإضافة إلى استقرار الأسعار لليورو، وقوة العديد من جوازات السفر الأوروبية، لذلك استحوذت القارة على ستة من بين أفضل 10 دول بالقائمة، إذ تحصلت فرنسا على الترتيب الرابع في القائمة، وتلتها أستراليا في المرتبة الخامسة، في حين ألمانيا حصدت الترتيب السادس، أما الصين وإيطاليا تحصلتا على الترتيبين السادس والسابع على التوالي، فيما جاءت سويسرا في آخر القائمة بالترتيب العاشر.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو السياحة العالمية هذا العام من خلال مايعرف بالطلب المكبوت، والنمو في الأسواق الآسيوية الكبرى بعد رفع قيود السفر المتعلقة بأزمة كورونا.

ومن المتوقع وصول عدد السياح الدوليين حول العالم إلى مستويات ما قبل الوباء على الرغم من التحديات التي تشمل عوامل الاقتصاد الكلي والعوامل الجيوسياسية والبيئية، وسوف تتضخم هذه الضغوط وتتطور خلال السنوات القادمة مع نمو التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما قد يجبر قطاع السفر وشركات السياحة ومكاتب الطيران على التكيف.