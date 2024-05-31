أخبار محليةالأخبار

ترحيل 34 مهاجرًا مصريًا من طبرق إلى بلدهم

31 مايو، 2024 11:07 ص
0 1
ترحيل 34 مهاجرًا مصريًا من طبرق إلى بلدهم

أخبار ليبيا 24

واصل جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق ترحيل مجموعة من المصريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى شرق ليبيا إمّا للعمل أو الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.

الدفعة الجديدة التي رُحّلت بلغ عددها 34 مهاجرًا، وقد جرى ترحيلهم برًا عبر منفذ أمساعد. ووفقًا لقائمة أسماء المصريين التي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24، فإن من بين المرحّلين، يوم الخميس، 7 نساء.

وليست هذه المرة التي الأولى التي يرحّل فيها جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق مهاجرين مصريين برًا إلى بلادهم، إذ سبق وأن قام الجهاز، يوم الأربعاء، بترحيل 11 شخصًا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية عبر منفذ أمساعد البري.

كما قام الجهاز بترحيل دفعة أخرى من المصريين، يوم 24 مايو الجاري، بلغ عددها 32 بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات.

وبهذا ارتفع عدد المرحّلين المصريين، الذين تسللوا لليبيا في غضون 10 أيام إلى 77 بينهم 11 امرأة.

طبرق أولى مقاصد المهاجرين

وغالبًا ما يجري جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق عمليات ترحيل لمهاجرين إلى بلدانهم، بينهم من يجري تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال مداهمات أمنية في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية نشطة باستمرار وتديريها عصابات متخصصة، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين.

ومدينة طبرق تعد أولى الوجهات التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين لقربها من الحدود الليبية المصرية، والتي منها يتسللون إلى مدن ومناطق أخرى.

الوسوم
31 مايو، 2024 11:07 ص
0 1

المزيد من الأخبار

ديبالا: استبعادي من قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا شكّل لي صدمة غير متوقعة

ديبالا: استبعادي من قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا شكّل لي صدمة غير متوقعة

31 مايو، 2024 11:36 ص
موجة حر مرتقبة على ليبيا.. هذه توقعات الأرصاد

موجة حر مرتقبة على ليبيا.. وهذه توقعات الأرصاد

31 مايو، 2024 10:16 ص
النفط يتراجع بسبب توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

النفط يتراجع بسبب توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

31 مايو، 2024 9:55 ص
image 6487327 3

مفتاح السعيطي يروي تفاصيل حصار رفاقه أثناء تحرير بنغازي (الجزء الثاني)

31 مايو، 2024 12:41 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى