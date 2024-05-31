ترحيل 34 مهاجرًا مصريًا من طبرق إلى بلدهم

أخبار ليبيا 24

واصل جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق ترحيل مجموعة من المصريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى شرق ليبيا إمّا للعمل أو الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.

الدفعة الجديدة التي رُحّلت بلغ عددها 34 مهاجرًا، وقد جرى ترحيلهم برًا عبر منفذ أمساعد. ووفقًا لقائمة أسماء المصريين التي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24، فإن من بين المرحّلين، يوم الخميس، 7 نساء.

وليست هذه المرة التي الأولى التي يرحّل فيها جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق مهاجرين مصريين برًا إلى بلادهم، إذ سبق وأن قام الجهاز، يوم الأربعاء، بترحيل 11 شخصًا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية عبر منفذ أمساعد البري.

كما قام الجهاز بترحيل دفعة أخرى من المصريين، يوم 24 مايو الجاري، بلغ عددها 32 بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات.

وبهذا ارتفع عدد المرحّلين المصريين، الذين تسللوا لليبيا في غضون 10 أيام إلى 77 بينهم 11 امرأة.

طبرق أولى مقاصد المهاجرين

وغالبًا ما يجري جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق عمليات ترحيل لمهاجرين إلى بلدانهم، بينهم من يجري تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال مداهمات أمنية في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية نشطة باستمرار وتديريها عصابات متخصصة، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين.

ومدينة طبرق تعد أولى الوجهات التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين لقربها من الحدود الليبية المصرية، والتي منها يتسللون إلى مدن ومناطق أخرى.