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تراجع صادرات ميناء الحريقة النفطي لأول مرة منذ عدة شهور

31 مايو، 2024 2:43 م
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تراجع صادرات ميناء الحريقة النفطي لأول مرة منذ عدة شهور

أخبار ليبيا 24

تراجعت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق في شهر مايو إلى 4 ملايين برميل، لأول مرة منذ عدة شهور. ويبلغ معدل صادرات الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط 5 ملايين و6 ملايين برميل شهريًا.

آخر ناقلة، تابعتها أخبار ليبيا 24،  قد رست في ميناء الحريقة كانت يوم 27 مايو الجاري، حيث شحنت الناقلة (دلتا ايوس) مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

صادرات ميناء الحريقة

وبلغ إجمالي صادرات ميناء الحريقة النفطي كل من شهري مارس وإبريل الماضيين إلى 5 ملايين برميل.

وصادرات ميناء الحريقة جميعها من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي.

هذا وتراجعت أسعار النفط في السوق الآسيوية، اليوم الجمعة، بسبب توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ عززت تصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ذلك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 81.83 دولار للبرميل. بينما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 77.81 دولار.

سوق النفط العالمية تعرضت لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وهذا ما قد يؤدي إلى تقييد الأموال والإضرار باستهلاك النفط الخام.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، تعمل على خفض الإنتاج حاليًا بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

 

 

 

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31 مايو، 2024 2:43 م
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