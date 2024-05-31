انطلاق أولى رحلات الحجاج الليبيين لهذا العام

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الجمعة، أولى رحلات الحُجاج الليبيين إلى بيت الله الحرام عبر مطار معيتيقة في طرابلس، على أن تستمر تباعًا عبر المطار ومطار بنينا الدولي في بنغازي.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، قد نشرت، الخميس، مواعيد جدول رحلات الحجاج الليبيين عبر مطاري بنينا ومعيتيقية الدوليين.

وانطلقت أولى الرحلتين عبر الناقل الحصري للحجاج الليبيين، الخطوط الأفريقية، من مطار معيتيقة عند الساعة 5:30 صباحًا والـ6 صباحًا.

وستقلع الرحلة الثالثة لنقل أفواج الحج من مدينة بنغازي عند الساعة 6:54 دقيقة مساء اليوم الجمعة من مطار بنينا الدولي.

ونوهت الهيئة العامة للحج والعمرة، على جميع الحجاج الليبيين التواجد في المطار قبل موعد الرحلات بـ3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

عدد الحجاج الليبيين

وكانت الهيئة العامة للحج والعمرة، قد أوضحت أن حجاج هذا العام سيكونون من المتبقين من قرعة 2021، إضافة إلى حجاج من المدن المتضررة جراء الفيضانات في شرق ليبيا، وكذلك أسر الشهداء.

والهيئة حددت مطارات طبرق وبنينا ومعيتيقة ومصراتة والأبرق وسبها مطارات لسفر الحجاج لأداء فريضة الحج.

ويبلغ عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 1445هـ 2024م، 7800 حاج، وفق بيانات سابقة للهيئة العامة للحج والعمرة.