النفط يتراجع بسبب توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

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تراجعت أسعار النفط في السوق الآسيوية، اليوم الجمعة، إذ عززت تصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهي وجهة نظر سيتم اختبارها في وقت لاحق اليوم مع تقرير التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره.

وتعرضت السوق، التي تنتظر قرار أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع بشأن تخفيضات الإنتاج، لضغوط في التعاملات الليلية بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 81.83 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 77.81 دولار.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا تزال قلقة بشأن المخاطر المتصاعدة للتضخم على الرغم من التيسير الأخير، محذرة من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنًا ويبقي “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

وقالت لوجان، خلال فعالية في إل باسو بولاية تكساس: “من المهم حقًا ألا نلتزم بأي مسار معين للسياسة النقدية.. أعتقد أنّه من السابق لأوانه التفكير حقًا في خفض أسعار الفائدة”.

ضغوطات على سوق النفط

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي إلى تقييد الأموال والإضرار باستهلاك النفط الخام.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ليوم الذكرى، والتي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ​

وتعمل أوبك+ على اتفاق معقد سيتم الاتفاق عليه في اجتماعها، يوم الأحد المقبل، من شأنه أن يسمح للمجموعة بتمديد بعض تخفيضاتها العميقة في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج حاليا بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.