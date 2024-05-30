وزارة الشباب بطرابلس: تسليم صكوك المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان في خمس بلديات

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الشباب بالحكومة منتهية الولاية، إنها شرعت في توزيع صكوك المرحلة الأولى من مبادرة “دولة الرئيس للإسكان الشبابي” في بلديات السبيعة وسوق الخميس امسيحل وسيدي السايح.

وأضافت وزارة الشباب، أن فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع غدامس، قام يوم أمس الأربعاء، بصرف صكوك الدفعة الأولى للمستفيدين من المبادرة بعد استيفاء بياناتهم واعتماد قوائمهم من قبل وزير وزارة الشباب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

من جانبه أكّد مصرف الادخار أن فرعه في ترهونة سلّم يوم الأحد الماضي صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها ببلدية ترهونة، والذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

مبادرة الإسكان

وكانت الحكومة منتهية الولاية قد أعلنت قبل أيام أن (3937) مواطنا استوفوا شروط مبادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأشارت الحكومة، إلى أنها في انتظار الذين اختيروا لاستكمال الإجراءات. وأوضحت، أن هذا العدد يأتي ضمن إجمالي 25 ألف مواطن تشملهم المرحلة الأولى من المبادرة.

وفي فبراير 2023، أعلن الدبيبة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، للحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.

وأكد الدبيبة، حينها، عزم الحكومة على إعداد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة بمختلف مناطق ليبيا. وأشار الدبيبة إلى أن معايير التصنيف التي جرى اتباعها حيال المستفيدين من المبادرة “كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد”، على حد قوله.