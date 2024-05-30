هواء ليبيا غير صحي وفقا لمقاييس منظمة الصحة العالمية

أخبار ليبيا 24

تلوث الهواء من أكبر المخاطر العالمية التي تهدد صحة الإنسان وتنعكس على كافة العناصر الحية، ويتنامى هذا الخطر وسط التوسع في مجال الصناعة على حساب البيئة في الوقت الذي لا تتخذ فيه الشركات المُصنّعة الكبرى تدابير احترازية نظيفة وصديقة للبيئة.

محطات قياس الهواء في ليبيا

وقال فارس فتحي مسؤول محطات قياس الهواء في ليبيا في تصريحات صحفية، أن ليبيا تحتل المرتبة 20 في قائمة الدول الأكثر تلوثاً حول العالمي، هذه المرتبة تدق نواقيس الخطر حول جودة الهواء المستنشق والذي يؤثر بشكل مباشر على الصحة، إذ بعض الدراسات تصف خطر التلوث الهوائي بأنه أكثر خطورة من التدخين أو استهلاك الخمور.

وأوضح فتحي أن “ليبيا دخلت التصنيف العالمي لأول مرة، وذلك بسبب إدراجها بالمنصة العالمية لقياس جودة الهواء، ومن المتوقع أن سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض مستوى تلوث الهواء في ليبيا، من خلال الحصول على قراءات دقيقة حول مستوى التلوث المسجل عبر محطات قياس جودة الهواء الموزعة في خمسة مدن في البلاد”.

وأشار إلى أن مراكز قياس جودة الهواء، موزعة في كل من طرابلس وبنغازي وزليتن والواحات والبيضاء، وهي تعمل وفقا للمقاييس العالمية، لمنظمة الصحة العالمية، وأثبتت النتائج أن جودة الهواء في ليبيا سيء ويصنف بأنه غير صحي.

المنصة العالمية لقياس جودة الهواء حددت المتوسط العام الناتج عن قراءات 5 محطات داخل ليبيا بـ30 مايكروغرام في المتر المكعب، وبهذا يأتي تصنيف ليبيا العالمي لجودة الهواء في المستوى الرابع، وهو تصنيف غير صحي بحسب منظمة الصحة العالمية.