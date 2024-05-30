متحف كليفلاند للفنون يعترف بملكية ليبيا لتمثال عمره 2200 عام

أخبار ليبيا 24

وافق متحف كليفلاند للفنون في ولاية أوهايو الأمريكية على إعادة تمثال عمره 2200 عام من سلالة البطالمة في مصر القديمة إلى ليبيا، والذي يشتبه في أنّه نهب بعد الحرب العالمية الثانية.

وينص الاتفاق، الذي توّصل إليه بشكل مشترك بين المتحف ومصلحة الآثار الليبية، على أن متحف كليفلاند سوف تعترف طوعا بالتمثال باعتباره ملكية ليبية، ما يسمح للقطعة الأثرية بالبقاء معروضة في متحف كليفلاند للفنون على سبيل الإعارة “لبضع سنوات”، مصحوبة بوعد بمنحة دراسية تعاونية في المستقبل وعلامة محدثة تشير إلى أن ليبيا هي المالك الشرعي، وفق ما ذكر موقع المتحف.

والقطعة عبارة عن تمثال من البازلت الأسود يبلغ طوله حوالي قدمين ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين 200 قبل الميلاد إلى 100 قبل الميلاد، وحصلت عليها الهيئة في عام 1991 وتنحدر من المملكة البطلمية، وهي نظام حكم يوناني قديم في مصر أسسه بطليموس الأول سوتر، رفيق الإسكندر الأكبر.

واقتربت الأسرة البطلمية، التي تميزت بالجماليات الهجينة اليونانية الرومانية، من نهايتها بوفاة الملكة كليوباترا منتحرة في عام 30 قبل الميلاد.

وقام جامع الأعمال لورانس أ. فليشمان بإهداء التمثال إلى متحف كليفلاند للفنون تكريمًا لأرييل بي. كوزلوف، أمين المتحف للفن القديم آنذاك. وكان فليشمان، الذي توفي عام 1997، راعيًا للفنون معروفًا وله مجموعة كبيرة من الآثار.

وفي عام 2023، تواصلت مصلحة الآثار الليبية مع المتحف، لطلب الاعتراف بأن التمثال مأخوذ من متحف بطليموس في ليبيا.

اعتراف متحف كليفلاند للفنون

وبعد التحقق من توثيق القطعة وتاريخ نشرها، توصل المتحف إلى أن التمثال ربما هُرّب في عام 1941 عندما دُمّر متحف بطليموس أثناء الاحتلال البريطاني.

ويُعتقد أن عائلة فليشمان حصلت على التمثال في عام 1966. ولم يجري نشره مرة أخرى حتى ظهر في النشرة الفنية الشهرية لمتحف كليفلاند للفنون في عام 1991.

قال ويليام جريسوولد، مدير ورئيس المتحف، في بيان: “نحن سعداء للغاية بالتعاون والحوار المفتوح الذي أجريناه مع زملائنا في ليبيا.. ونتطلع إلى فرصة تعزيز التبادل الثقافي الذي تمثله اتفاقيتنا معهم”.

ووفقًا لجريسوولد، فإن اتفاق المتحف مع مصلحة الآثار الليبية يتماشى مع النهج المفصل الذي يتبعه المتحف في قضايا الإعادة إلى الوطن.

وقال لموقع كليفلاند: “إن تاريخ كل عمل فني هو نتاج مجموعة فريدة من الحقائق والظروف.. نحن نحاول أن ننظر بعناية شديدة إلى الحقائق ونجري بحثًا جادًا للتأكد مما إذا كان لدينا بالفعل لقب جيد.. كل كائن هو شيء خاص به، وحالته الخاصة”.