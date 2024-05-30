مباحثات ليبية - إيطاليا لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية

بحثَ فريق العمل الليبي-الإيطالي المختص بشؤون الأمن، المكوّن من نور الدين أبوبكر، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ومدير الإدارة المركزية لشرطة الحدود والهجرة ومندوبي وزارتي الدفاع والخارجية الليبيين والإيطاليين؛ عددًا من الملفات من بينها: «ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتأمين الحدود» بحسب ما نقلته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وناقشَ الطرفان الليبي والإيطالي في طرابلس؛ إمكانية توفير إيطاليا الأجهزة والمعدات والتقنيات و الزوارق البحرية للجانب الليبي؛ جتى يتمكن من دعم الأجهزة الأمنية العاملة في هذا المجال.

واتفقَ الجانبات على ضرورة عقد دورات تخصصية متقدمة لتطوير قدرات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وعلى صعيد الهجرة والجهود الدولية…

تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.