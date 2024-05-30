غدًا تنطلق أفواج الحجاج الليبيين إلى بيت الله الحرام

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أن أولى رحلات حُجاج بيت الله الحرام من ليبيا ستنطلق فجر يوم الغد (الجمعة) من المطارات الليبية -أي بعد ساعات قليلة من الآن-

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، نشرت مواعيد جدول رحلات الحجاج الليبيين عبر مطاري بنينا ومعيتيقية الدوليين على النحو التالي:

– تنطلق غدًا الرحلة الأولى عبر الناقل الحصري للحجاج الليبيين -الخطوط الأفريقية- عند الساعة 5:30 صباحًا ومن المقرّر أن تقلع الرحلة الثانية في الـ6 صباحًا من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، في حين ستقلع الرحلة الثالثة لنقل أفواج الحجاج الليبيين من مدينة بنغازي عند الساعة 6:54 دقيقة مساء غدٍ الجمعة من مطار بنينا الدولي.

ووفقَ منشور الهيئة العامة للحج والعمرة؛ على جميع الحجاج الليبيين التواجد في المطارات قبل موعد الرحلات بـ3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، وفقَ منشورها.

وكانت الخطوط الأفريقية قد وقعتْ عقدًا لنقل حجاج بيت الله الحرام مع هيئة الحج الليبية، لتقوم الخطوط الأفريقية بنقل الحجاج الليبيين من ليبيا إلى مدينة جدة السعودية، لأداء مناسك الحج لموسم العام 2024، وحضر مراسم التوقيع، مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس هيئة الحج، و وزارة المواصلات للنقل الجوي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية وعضو هيئة الرقابة الإدارية ومديري الإدارات بالهيئة العامة للحج.