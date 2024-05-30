غارة جوية إسرائيلية على رفح تقتل 12 فلسطينيا

أخبار ليبيا 24

قال مسعفون في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 12 فلسطينيا في غارة جوية فجر اليوم الخميس على رفح بجنوب غزة، فيما احتدم القتال في عدة مناطق أخرى بالقطاع الساحلي.

وواصلت إسرائيل عدوانها على رفح بعد يوم من إعلانها أن قواتها سيطرت على منطقة عازلة على طول الحدود القريبة بين قطاع غزة ومصر، ما يمنحها سلطة فعلية على الحدود البرية لغزة بأكملها.

وزعمت، أن السيطرة على المنطقة العازلة قطعت طريقا تستخدمه حركة (حماس) لتهريب الأسلحة إلى غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر والتي دمرت معظم أنحاء القطاع وأثارت مخاوف من المجاعة.

وقالت مصادر طبية في غزة إن الفلسطينيين الـ12، الذين قالت إنهم مدنيون، قتلوا وأصيب عدد غير محدد في غارة جوية إسرائيلية في أثناء محاولتهم انتشال جثة مدني في وسط رفح.

وقال مسعفون، إن مدنيا فلسطينيا آخرا قتل في غارة جوية على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة شمال القطاع المكتظ بالسكان.

غارات على رفح

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع اشتباكات في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، لكنه لم تعلق على الفور على تقارير عن سقوط قتلى في رفح حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في وقت سابق من الحرب.

وواصلت إسرائيل غاراتها على رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بوقف هجماتها.

وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلية إنها تحاول القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن المحتجزين هناك، كما دعت محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس إن أكثر من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، منهم 53 قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.