مليتة تنجح في إضافة 5 آلاف برميل من النفط إلى انتاجها

تمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، من حفر بئر جديدة بحقل الفيل النفطي؛ بقدرةٍ إنتاجية تتجاوز 5 آلاف برميل من النفط يوميًا.

وبحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط، نجحت الفرق الفنية بشركة مليتة في حفر البئر(FB-36) بحقل الفيل في وقت وصفته بالقياسي، مؤكدةً استكمال البئر بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 5056 برميل نفط يوميًا، تماشيًا مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج.

وفي الأثناء… ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع السفير التركي السابق، كنعان يلماز، وعددٍ من مسؤولي شركة «Tipec»التركية آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال صناعة النفط والغاز.

بن قدارة وخلال لقائه الوفد التركي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ استعرضَ «حزمة من الموضوعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وخُطط تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات» بحسب ما ورد في منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء.. ناقشَ بن قدارة مع مع السفير المصري لدى ليبيا تامر الحفني، آليات توطيد التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعين منفصلين مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ دور المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.