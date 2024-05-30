مصر… رفع سعر رغيف الخبر المدعم لأول مرة منذ 30 عامًا

من المقرّر أن ترفع الحكومة المصرية سعر رغيف الخبر المدعّم بـــ300% بدايةً من يونيو المقبل، فبحسبِ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فإن سعر رغيف الخبر المدعّم سيصل سعره إلى 20 قرشًا مع حلول بداية يونيو المقبل، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 30 عامًا.

مدبولي؛ وفي مؤتمرٍ صحفي لفتَ إلى أن سعر رغيف الخبر تبلغ تكلفته على الحكومة حوالي 125 قرشًا، مؤكدًا عزم الحكومة التحوّل نحو الدعم النقدي بدلاً من العيني مع حلول العام المالي الجديد (2025-2026)

بدوره.. أكدّ علي المصيلحي، وزير التموين المصري أن رفع سعر رغيف الخبر سيوفر على الحكومة المصرية أكثر من 13 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجديد، على أن يتم توجيه هذه القيمة لدعم أسعار القمح، إذ تُعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وفي سياق الأوضاع الاقتصادية… أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.

تراجع عائدات قناة السويس بــ65% خلال الربع الأول من 2024

بدورها كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.