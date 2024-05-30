دراسة: عدم ممارسة الرياضة تسبب في الأرق

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جميعنا يعلم أهمية ممارسة الرياضة، أيً كان نوعها، لما لها من فوائد صحية آنية ومستقبلية، وبحسب دراسة جديدة، أثبتت أن ممارسة أي نشاط بدني يقلل من الأرق ويساعد على النوم وراحة الذهن والبدن.

عن الدراسة وأبحاثها

ونظرت الدراسة، في بيانات أكثر من 4300 شخص تتراوح أعمارهم بين 39 و67 عاماً على مدى 10 سنوات. وتم استطلاع آراء المشاركين في 9 دول أوروبية حول تكرار النشاط البدني وكثافته ومدته، بالإضافة إلى أعراض الأرق وكمية النوم كل ليلة ومشاعر النعاس أثناء النهار.

وقالت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون في الرياضة كانوا أكثر عرضة بنسبة 55 في المائة للنوم بشكل طبيعي والحصول على حاجتهم من ساعات النوم التي تتراوح مابين 6 إلى 9 ساعات في الليلة.

وقال الدكتور ديفيد نيوباور، الأستاذ المشارك في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن النتائج قوية ودقيقة، لكنها مدعومة أيضاً بمجموعة من الدراسات والأبحاث السابقة.

وما تضيفه هذه الدراسة الحديثة، التنويه إلى أهمية اتساق وانتظام ممارسة الرياضة بشكل يومي واتباعها كأسلوب حياة، حتى لا تؤثر على جودة النوم وتصاب بالأرق، إذ أن قلة النوم تؤثر على نشاط وإنتاجية الشخص في حياته عامة وعمله.

وتقول الدراسة ثبت أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين نوعية النوم ومدته من خلال تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية كما يساعد النشاط البدني على تنظيم الساعة الداخلية للجسم ويعزز النوم الأعمق والأكثر تجديداً.