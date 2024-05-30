دراسة: تناول الفواكه والخضروات يمنحك نومًا هنيئًا

أكدتْ دراسة حديثة نشرتها صحيفة ” نيويورك بوست” في فنلندا، أنَ تناول الفواكه والخضروات يؤثر بشكلٍ جيد على جودة ومدة النوم.

الدراسة التي أُجريت على شريحة كبيرة من البالغين الفنلنديين، وأخذتْ بعين الاعتبار الدراسة الوطنية للصحة المالية لعام 2017، التي استطلعت آراء 5043 شخصًا فوق تفوق أعمارهم 18 عامًا، أفصحَ المشاركون عن نظامهم الغذائي وعادات النوم لديهم، وجرى مقارنة عادات النوم عبر 3 فئات وهي (النوم القصير – النوم العادي – النوم الطويل)

دراسة: تناول الفواكه مفيد للنوم

وأظهرتْ الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة، يتناولون 37 غرامًا أقل من الفواكه والخضروات يوميًا، في حين يتناول الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة، 73 غرامًا أقل يوميًا.

ليتبين في حوصلة الدراسة أنَ الانحراف عن مدة النوم الطبيعية تتأثر بانخفاض تناول الفواكه والخضروات، وأن اتباع نظام غذائي غير صحي له علاقة وثيقة بالنوم أقل من 7 ساعات، ولكن لاتزال هناك حاجة للبحث المستمر للتأكد من مكامن هذا الارتباط، بحسب الدراسة.

وأوصتْ الدراسة إلى ضرورة تناول الخضروات والفواكه بشكل كافي يوميًا للحصول على ساعات نوم أطولن وجودة نوم عالية.

وفي سياقٍ ذي صلة… دحضتْ دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، الإشاعات السائدة حول دور النوم في غسل الدماغ من السموم، واصفةٍ إيّاها بأنها خرافات لا أساس لها من الصحة.

الغارديان نشرتْ الدراسة التي أُجريت على مجموعة من الفئران؛ إذ استخدم فيها الباحثون صبغة الفلورسنت لدراسة أدمغة الفئران؛ بُغية معرفة مدى سرعة انتقال الصبغة من التجاويف المملوءة بالسوائل، إلى مناطق الدماغ الأخرى.. كما تمكنهم هذه الخطوة من قياس معدل تصفية الصبغة من الدماغ مباشرةً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ووفقًا للغارديان، فبعد التجربة ثبُت أن تصفية الصبغة انخفضت بنحو 30% في الفئران النائمة، و50% في الفئران التي كانت مخدّرة.. مقارنة بالفئران التي كانت مستيقظة.