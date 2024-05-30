تعاون قطري ليبي لتقديم المساعدات لـ18 ألف أسرة

اختتمَ صندوق قطر للتنمية مشروعهُ الإنساني في ليبيا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدات لأكثر من 18 ألف أسرة ليبية.

ويعتبر صندوق التنمية القطري أن التعاون والتكاتف مع الجانب الليبي «خطوة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المحتاجة» بحسب صندوق التنمية القطري.

بسمة طباجة؛ رئيسة بعثة الصليب الأحمر القطري أكدتْ تقديم المشروع الدعم لأكثر من ثمانية عشر ألف أسرة، وتمكن من الوصول إلى مئة ألف شخص في مختلف المناطق والمدن الليبية.

وبحسبِ ما كشفت عنه طباجة في تصريحاتٍ؛ تضمن المشروع تقديم المساعدات الغدائية والحاجيات المنزلية لحوالي 7 آلاف أسرة متضررة جراء عاصفة دانييال في سبتمبر من العام 2023، فضلاً عن تمكين المشروع 538 أسرة من استئناف نشاطها التجاري، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 8 آلاف أسرة وتزويدها بالمواد الأساسية، بحسب منشور صندوق قطر للتنمية عبر منصة فيسبوك.

– مساعدات إنسانية أممية

وفي سياقٍ ذي صلة، يعتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة اطلاق خطة انتقالية للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مدينة درنة وجوارها ستستمر لأشهر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تسلّم أكثر من من ستة آلاف مواطن المساعدات الغذائية عبر بطاقات الدفع المسبق التي يبلغ مجموعها أكثر من 128 ألف دولار، بحسب ما نقله مكتب الأمم المتحدة في ليبيا.