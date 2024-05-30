بين النفط المسلوب والبؤس المعيشي.. عيد الأضحى يكشف جراح الليبيين

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعيش ليبيا حالة من البؤس والشقاء تفوق الوصف. على الرغم من أنها دولة نفطية كبيرة، تتمتع بثروات هائلة، إلا أن هذه الثروات تذهب لغير أبنائها الذين يعانون الفقر والحاجة. السياسة المتخبطة والانقسام الداخلي لم يتركوا للمواطن الليبي إلا القليل من الأمل والكثير من الألم.

المواطن الليبي ينتظر عيد الأضحى بفارغ الصبر، لكن الانتظار غالبًا ما ينتهي بخيبة أمل. كيف يحتفل المواطن بعيد الأضحى في ظل التزامات كبيرة وكثيرة تجاه أسرته؟ كيف يوفر الأضحية ويشتري ملابس العيد لأطفاله وهو يعاني من ضيق الحال وانعدام الأمان الاقتصادي؟ البؤس يحيط به من كل جانب بينما تذهب ثروات بلاده لجيوب الغير، وتبقى الفرحة مؤجلة حتى إشعار آخر.

الأضحية، رمز التضحية والإيمان، أصبحت حلمًا بعيد المنال للعديد من الأسر الليبية. الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من تأمين الأضحية عبئًا ثقيلًا لا يقدر عليه الكثيرون. الفرحة بالعيد تُسلب من الأطفال الذين ينتظرون ملابس جديدة ولحظات من السعادة البريئة، لكنها تصطدم بواقع مرير حيث الآباء عاجزون عن تلبية هذه الاحتياجات البسيطة.

ليبيا، التي تجلس على بحر من النفط والذهب، يئن أبناؤها تحت وطأة الفقر والعوز. الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية جعلت من هذه الثروات نقمة على المواطن بدلًا من أن تكون نعمة. المجتمع الدولي، المستفيد الأكبر من هذا الانقسام، يقف متفرجًا أو حتى مشاركًا في تعميق الجراح. وبينما ينشغل الساسة في نزاعاتهم، يظل المواطن الليبي هو الضحية الأولى.

مع كل عيد أضحى، تتجدد الآمال في قلب المواطن الليبي بفرحة مفقودة. الانقسام السياسي والصراع على السلطة يحرم الليبيين من أبسط حقوقهم في الاحتفال بفرحة العيد. النفط الذي كان يمكن أن يكون مصدر رفاهية وازدهار، أصبح مصدر تعاسة وانقسام. وبينما يتنازع الساسة، يظل المواطن الليبي يبحث عن بصيص أمل وسط ظلام دامس من الفقر والحرمان.

في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى السؤال “بأي حال عدت يا عيد؟” يعبر عن الحيرة والأسى الذي يعيشه المواطن الليبي. العيد، الذي كان ينبغي أن يكون مناسبة للفرح والسرور، تحول إلى تذكرة بالبؤس والشقاء. ومع ذلك، تظل الآمال معلقة على مستقبل أفضل، حيث تتحقق العدالة ويعود النفط ليفيد أبناء ليبيا، وتعود الفرحة لتزين حياتهم من جديد.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.