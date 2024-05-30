بن قدارة يناقش مع مصر وتركيا تعزيز التعاون في مجال النفط

ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع السفير التركي السابق، كنعان يلماز، وعددٍ من مسؤولي شركة «Tipec»التركية آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال صناعة النفط والغاز.

بن قدارة وخلال لقائه الوفد التركي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ استعرضَ «حزمة من الموضوعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وخُطط تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات» بحسب ما ورد في منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء.. ناقشَ بن قدارة مع مع السفير المصري لدى ليبيا تامر الحفني، آليات توطيد التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعين منفصلين مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ دور المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

بن قدارة؛ بحثَ مع السفيرين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أعمال الشركات الإيطالية والفرنسية العاملة في ليبيا في مجال الطاقة، ودور المؤسسة في المساهمة في أمن الطاقة العالمي، عبر خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وشدّد بن قدارة، على أهمية دعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط في رفع مستويات الإنتاج وضمان الاستدامة المالية لمشروعاتها والإيفاء بوعودها مع الشركاء الدوليين.

كما تطرق بن قدارة خلال اجتماعه مع السفيرين، إلى ملف الاستثمارات المشتركة مع إيطاليا وفرنسا وآليات تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.