المقريف يشارك في افتتاح المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة

أخبار ليبيا 24

شارك موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية في تدشين المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة بالعاصمة المغربية الرباط، إذ يهدف اللقاء إلى التشبيك بين الوزارات التعليمية في القارة الأفريقية ومد جسور التعاون للنهوض بالتعليم أساس نهضة الشعوب في العالم.

ويشارك في أعمال الملتقى وفود 39 دولة أفريقية، بينهم وزراء ورؤساء ومديرون عامون للجان وطنية، فضلا عن ممثلي مدن التعلم في أفريقيا وقطاعات وزارية معنية، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ميادين التربية والثقافة والعلوم.

كلمة المقريف حول التعليم في ليبيا

وفي كلمته التي ألقاها أمام المجتمعون أوضح المقريف مزايا التعليم في الدولة الليبية ومنها مجانيته لكافة طلبة العلم الليبيين منذ المراحل الأولى في رياض الأطفال إلى حين إكمال المشوار الدراسي والتخرج من الجامعة، و إلزاميته خلال مرحلة التعليم الأساسي، مشيراً أن خدمات التعليم النظامي في ليبيا تتشارك في تقديمها ثلاث وزارات رئيسية، وفق شروط، ومعايير محددة.

وأكد المقريف نية وزارته التنسيق مع المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة لإعداد، وتنفيذ سياسات للتعلم مدى الحياة، والتي تتمحور حول الأولويات الوطنية في ميدان التعلم مدى الحياة، وإعداد وتصميم البرامج، والمناهج والمحتوى التعليمي، إضافة إلى إعداد، وتطوير التشريعات واللوائح ومعايير التقييم والتقويم، وغيرها من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الوطني.

ومن ضمن أعمال الملتقى توقيع اتفاقية وبروتوكول تعاون بين المؤسسة ومنصة التدريب «كلا سيرا» للتعليم الذكي، وتقديم تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الأفريقية، ودراسة واعتماد مشروع برنامج عمل المؤسسة وانعقاد الدورة الأولى لمجلس إداراتها.