صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب... استثمارات بملايين الدولارات

يسعى المغرب إلى إيلاء اهتمامٍ أكبر بصناعة الألعاب الإلكترونية حتى تصل إيراداتها إلى 3 مليارات دولار، أي 30 مليار درهم.

محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة المغربي، أوضحَ في تصريحات صحفية لوكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، أن تنظيمَ أول معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية يجسد مدى اهتمام المملكة المغربية بهذه الصناعة الواعدة، مشيرًا إلى ان الحكومة اطلقتْ خطة مفصلة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية تتضمن إنشاء أول مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، باستثمار يفوق 26 مليون دولار، أي 260 مليون درهم.

حجم السوق المغربي

وأكد بن سعيد، أنَ المعرض يسعى لإعطاء فرصة للشركات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، للتشبيك وعقد الصفقات مع الشركات الكُبرى لحشد أكبر عدد من الاستثمارات في العالم.

بدوره… كشفَ شام الخليفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكتروني، أن حجم سوق صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب -حاليًا- يبلغ 130 مليون دولار، مقارنةً بحجم السوق العالمي الذي يقدر بـــــ300 مليار دولار.

أنبوب غاز يربط قارتي أفريقيا وأوروبا

وفي سياقٍ منفصل… أوضحتْ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، أنَ مشروع أنوب الغاز (نيجيريا-المغرب) سيجري العمل عليه وتطويره وفق عدة مراحل، الأولى ستضم السنغال وموريتانيا والمغرب، وسيربط قارتي آسيا وأوروبا بسعة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مؤكدةً أن حجم الاستثمارات سيفوق 25 مليار دولار.