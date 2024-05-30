الماهري: انخفاض ملحوظ في لدغات العقارب بفضل توفر الأمصال والوعي المجتمعي

سلطت حليمة الماهري، المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، تم تسليط الضوء على تطورات إيجابية تتعلق بمكافحة لدغات العقارب في المنطقة.

الماهري: مركز سبها الطبي يسجل أربع حالات فقط في أسبوع ويؤكد جاهزيته الدائمة

وأعلنت الماهري بفخر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن عدد الحالات المصابة بلدغات العقارب قد شهد انخفاضًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضحت أن هذا التقدم يعود إلى الجهود المبذولة في توفير الأمصال المضادة والفرق الطبية المسعفة في المستشفيات القروية، مما أسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات التي تصل إلى مركز سبها الطبي.

الماهري: الأمصال المضادة متوفرة والفرق الطبية مستعدة دائمًا”

وأشارت الماهري إلى أن المركز يتلقى بانتظام الأمصال المضادة من جهاز الإمداد الطبي، مما يضمن جاهزية المركز للتعامل مع أي حالات طارئة. وأضافت أن المركز قد سجل خلال الأسبوع الماضي أربع حالات مصابة بلدغة عقرب في قسم الأطفال، وجميعهم في حالة صحية جيدة، بفضل الرعاية الفورية والمتقدمة المتوفرة في المركز.

الماهري: ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين

وأوضحت الماهري أن وعي المواطنين بخصوص لدغات العقارب قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يبتعدون عن الأماكن التي تكثر فيها العقارب خلال موسم ارتفاع درجات الحرارة. هذا الوعي المتزايد ساهم بدوره في تقليل عدد الحالات المصابة، حيث باتت الوقاية أداة فعالة في حماية المجتمع.

الماهري: استعداد دائم للحالات الحرجة

وأكدت الماهري أن مركز سبها الطبي مستعد دائمًا لاستقبال الحالات الحرجة، بفضل توفر قسم عناية أطفال مجهز بجميع الأجهزة اللازمة لتقديم الرعاية المثلى. وأشارت إلى أن المركز يضع صحة وسلامة الأطفال على رأس أولوياته، مما يعزز من قدرته على التعامل مع أي طارئ.