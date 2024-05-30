الطرابلسي يكلف 22 مديرية أمن بتأمين المباريات

كلفَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، 22 مديرية أمن بالمنطقة الغربية، بتأمين مباريات اليوم الخميس.

الطرابلسي، كلّف مديريات الأمن بتأمين الجماهير المتوجهة لحضور مباريات كرة القدم اليوم منذ ساعات الصباح الأولى وحتى انتهاء المباريات، بملاعب «طرابلس والشموع، والزاوية والخمس والنهر»

ودعا الطرابلسي في مراسلةٍ وجهها لمدراء الأمن إلى تسهيل حركة المرورة وضرورة أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، بسحب المراسلة.

وفي وقتٍ سابق… اطلقَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، خطة أمنية تحقق أمن جميع المسابقات الرياضية دون التحيز لأي مدينة أو قبيلة أو نادي رياضي بعينه، على حد تعبيره.

الطرابلسي؛ وفي تصريحاتٍ صحفية حول خطط الوزارة لتأمين مباريات كرة القدم ضمن الدوري الليبي الممتاز؛ شدّد على أهمية لعب الرياضة بشكل إيجابي لا يؤجج الراي العام ويثير الفتن والفوضى بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار الطرابلسي إلى الخطوة والأثار التي وصفا بالسلبية الناجمة عن أعمال الشغب وانعكاسها على سلامة المواطنين وإحداث الأضرار بالممتلكة العامة، لافتًا إلى إمكانية عقد بعض المباريات بحضور الجمهور، دون أن يحدد موعد أو شروط محددة لتلك المباريات.

واعتبرَ الطرابلسي أن ما حدث في عدة مباريات من أعمال شغب هو أمر غير غير مقبول، حسب تعبيره