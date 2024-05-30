الصين تعتزم دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية

أعلنَ شي جين بينغ؛ الرئيس الصيني، أنَ بلادهُ متمثلةً في شركات الطاقة والمؤسسات المالية، تعتزم دعم مشاريع الطاقات المتجدّدة في الدول العربية.

وأكدّ شي جين بينغ؛ الرئيس الصيني، خلال خطابه في منتدى التعاون الصيني العربي، أن بكين ستدعم مشاريع الطاقة في الوطن العربي تتجاوز قدرتها ثلاثة آلاف ميغاوات، ناهيك عن عزمه توسيع دائرة استيراد منتجات غير الطاقة من الدول العربية مثل المنتجات الزراعية.

الصين تدعم القضية

وفي الإثناء… دعا شي جين بينغ؛ الرئيس الصيني، قادة ادول العربية إلى إطلاق (مؤتمر السلام) للعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة، وحلّ الدولتين، قائلاً: ” إن الحرب تستعر… وعلى الحرب ألا تدوم.. لذا يجب حل الدولتين وإحلال السلام، ولا ينبغي للعدالة ان تغيب” على حد تعبيره.

مباحثات ليبية -صينية

وفي السياق المحلي… ناقشَ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مع نظيره الصيني لي تشيانغ، في العاصمة الصينية بكين، إمكانية عودة السفارة والشركات الصينية إلى ليبيا وتبادل السجناء بين البلدين.

وتباحث الطرفان عددًا من الملفات المشتركة، ومناقشة عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها الصين بشأنها، وعودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، بحسب منشورٍ للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة عبر منصة فيسبوك.

كما أكدَ الدبيبة خلال لقائه نظيره الصيني في بكين، على ضرورة تبادل السجناء بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا، وعلى عودة عمل السفارة الصينية في طرابلس بعد حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.