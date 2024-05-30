الحويج يبحثُ إمكانية تحول ليبيا نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق

تابعَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آخر مستجدات مشروع «E-NABLE» المُمول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية ليبيا.

الحويج وخلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة؛ بحثَ إمكانية مساهمة المشروع في تعزيز دور القطاع الخاص لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي وتشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأشار الحويج إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تقوم على تنشيط الحركة الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة لزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل لليبيين، مؤكدًا حرص وزارته على التحوّل نحو اقتصاد بديل يعتمد على مصادر متنوعة وتنويع الإنتاج المحلي واستخدام التكنولوجيا باعتبارها ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، على حد قوله.

وجدّد الحويج حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره شدّد أورلاندو على أهمية توفير البنى التحتية والبيئة التمكينية اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجية، بُغية تحسين البيئة التجارية في ليبيا.

وتضمّن اللقاء الذي عُقد في طرابلس، التعريف بالمشروع والاستراتيجة الاقتصادية التي تتبعها الوزارة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتشخيص واقع الاقتصاد الليبي في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، بالإضافة للاطلاع على حجم التجارة الخارجية وتطور الصادرات الليبية إلى أفريقيا، فضلاً عن وتطلبات التحوّل نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق، بحسب منشور وزارة الاقتصاد.