انطلاق عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الإيرانية المبكرة

انطلقتْ عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الإيرانية المُبكرة، المقرّر عقدها يونيو المقبل، لحلِ مكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس عقب وفاته إثر تحطم طائرته.

وبحسبِ الحكومة الإيرانية؛ ستستمر فترة تسجيل المرشحين 5 أيام، وبعد انتهاء المدة، سيشرع مجلس صيانة الدستور والمعني بالإشراف على الانتخابات في عملية التدقيق التي ستستغرق 7 أيام حول المرشحين لرئاسة الحكومة الإيرانية، ومن ثمّ سينشر المجلس قائمة المؤهلين، بحسب الحكومة الإيرانية

وفي التاسع عشر من مايو الحالي، توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكل من كانوا على متن المروحية التي سقطت في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

بدوره أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري، أنّ فرق الانقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني عثرت على جثث كل من كانوا على متن المروحية، وجرى نقل الجثث إلى روضة الشهداء بتبريز، بحسب بيان الحكومة الإيرانية.

وأكدتْ الحكومة الإيرانية في بيان: «تؤكد الحكومة للشعب الايراني الوفيّ والمقدَّر والعزيز أن طريق العزة والخدمة سيستمر، وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد» بحسب نص البيان.