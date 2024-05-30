الأرصاد: أجواء معتدلة على كافة المناطق

أخبار ليبيا 24

أجواء معتدلة مع انخفاض درجات الحرارة نسبياً على مناطق الشمال الغربي مع ارتفاع بسيط على مناطق الشمال الشرقي اليوم الخميس، في حين ترتفع درجات الحرارة الحرارة القصوى على معظم المناطق الغربية والدواخل خلال اليومين القادمين، بحسب توقعات أحوال الطقس للمرصد الوطني للأحوال الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على أغلب المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، أما حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا قد تؤدي إلى إثارة الأتربة في هذه المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على الساحل وبين 29 و34 درجة مئوية على باقي مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً خلال اليومين المقبلين خاصة على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط غداً على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، فيما تتحول غداً إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و37 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غداً.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق وتكون متفرقة، أما عن حركة فهي متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية وتسجل زيادة أكبر خلال اليومين المقبلين.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون السماء مغطاة جزئياً بالسحب تصحبها خلايا من السحب الرعدية دون سقوط أمطار، وتهب رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً ملحوظاً غداً.