هل تجعلك الأبوة فريسة سهلة لأمراض القلب؟

أجرى باحثون أمريكيون بجامعة (نورث وسترن – ومستشفى أن وروبرت لوري للأطفال) بدراسة حول العلاقة بين أمراض القلب والأبوة.

وبحسبِ الدراسة التي حللت بياناتِ من 2814 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 45 و85 عامًا، ويعانون من مشاكل في القلب والشرايين، إذ أثبتتْ هذه الدراسة وجود علاقة بين الأبوة وصحة الرجال.

المؤشرات الصحية

الباحثون وخلال دراستهم للحالات، أولوا اهتمامًا بالغًا بعدد من المؤشرات الصحية مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتدخين وضغط الدم للآباء المشاركين، ووجد الباحثون أن الأبوة تؤثر سلبًا على صحة الرجال وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقَ ما نشرتهُ صحيفة “نيويورك بوست الأميركية”

تأثير العرق والعمر

الباحثون أكدوا خلال دراستهم أنَ النتائج الصحية تختلف بشكل كبير حسب العرق وعمر الرجل عند ولادة طفله الأول، وافترضوا أنَ الضغط الذي يأتي مع الأبوة وخصوصًا الابن الأول، تولد ضغطًا بيرًا على الآباء للحافظ والتمسك بنظام صخي وممارسة الرياضة والإرهاق الناجم عن الاهتمام بالطفل، بحسب الدراسة.

المسبب الأول للوفاة

وبحسبِ الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون بجامعة (نورث وسترن – ومستشفى أن وروبرت لوري للأطفال) وحّللت بياناتِ 2814 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 45 و85 عامًا، تعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس للوفاة في العالم، إذ أنها تخطف حياة 17.9 مليون شخص سنوياً، بحسب الدراسة الأمريكية.