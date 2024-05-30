افتتاح معبر رأس أجدير محور اجتماع الدبيبة مع قيس سعيد في بكين

أخبار ليبيا 24

تركّز اجتماع عقده عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مع رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الخميس، في العاصمة الصينية بكين، حول إعادة معبر رأس أجدير الحدودي.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين.

وقال مكتب الدبيبة، إن الطرفين تابعا عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بين ليبيا وتونس.

وأضاف، أن الدبيبة وسعيد اتفقا على ضرورة حث وزارة الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.

ونقل مكتب الدبيبة عن الرئيس التونسي تأكيده توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وأضاف كما أن الدبيبة وسعيد اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.

إغلاق معبر رأس أجدير

وفي مارس الماضي أغلقت تونس وليبيا معبر رأس أجدير “لأسباب أمنية”. وفي أثناء ذلك قالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية إنّه قد صدرت أوامر فورية بإغلاق المعبر إثر تهجم ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون على المنشأة الحدودية، بهدف إثارة الفوضى فيها.

وأضافت الوزارة، أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لاستئناف تشغيل معبر رأس أجدير من قبل الأجهزة المختصة.

ويقع معبر “رأس أجدير” في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة طرابلس.