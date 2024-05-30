ارتفاع في سعر الدولار ويسجل 6.94 للدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

عاد سعر الدولار للصعود مجدداً في ختام تعاملات ليلة الأمس في السوق الموازية ليسجل سعر الدولار الواحد 6.94 مقابل الدينار الليبي، بعد أن كان سعره متذبذباً وسجل عدة تغيرات.

وفيما يخص سعر العملة الأوروبية ارتفع اليورو 7.42 دينار بعد أن كان 7.39 دينار ، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده َإلى 8.60 دينار، محافظاً على استقراره.

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.23 دينار، والدينار التونسي الذي استقر عند 2.20 دينار ليبي.

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 377 دينار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وفي المقابل أسعار العملات المركزية في السوق الرسمية، بحسب نشرة المركزي، مناقضة لواقع الشارع الليبي الذي أنهكته المعيشة الغالية، لاسيما مع قرب عيد الأضحى وارتفاع أسعار المواشي والمواد الغذائية.

وتكون الأسعار مستقرة للعملات الأجنبية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار 4.83 دينار، بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.17 دينار مقابل 6.18 دينار أمس، أما أسعار العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 1.29 دينار، والدينار التونسي بـ1.55 دينار، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الدينار الليبي مستوى 1.31 دينار، في حين لم يطرأ أي تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني.