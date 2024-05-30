إلى رحمة الله المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي”

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انتقل إلى رحمة الله فتحي أبوعلوية المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الأمس إثر حادث سير أليم على طريق القبة.

الحكومة الليبية ومجلس النواب في نعي المريمي

ونعت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد الفقيد الذي قدّم الكثير للوطن، إذ كان من الرجال الوطنيين المخلصين، لم تغريه السلطة ولا المناصب، وحافظ على شرف وأخلاقيات مهنة الإعلام خلال سنوات عمله إلى جانب المستشار عقيلة صالح، وف نعيها للفقيد قال بيان الحكومة “أمام هذا المصاب الجَلل تتقدم الحكومة إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما نعى مجلس النواب رئاسة وأعضاء الفقيد، مترحمين عليه وداعين لأسرته الصبر والسلوان.

ووصف وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة الحادث بـ(المأسوي) وقال إنه وقع جنوب مدينة القبة.

عن مسيرة الفقيد الصحفية

مسيرة المريمي الصحفية غنية بالتجارب، التي أضافت الكثير لصحافة والإعلام الليبي، إذ تسلسل الفقيد في عدة وظائف منذ أن كان مراسلا لصحيفة الشلال بمدينة درنة، في أواخر الثمانينات، ونشاطه الصحفي في مدينة درنة حتى عند وقوعها بيد الدواعش وتهديدهم له، إذ حاول الإرهابيين تفجير شقته، وانتقل من بعدها إلى بنغازي في عام 2014 وأيضاً لم يسلم من أيادي الإرهابيين الذين كانوا يهابون كلمة الحق التي يصدح بها المريمي، إذ فجروا سيارته، وعلى أثره انتقل إلى مدينة طبرق وفيها اختير ليكون مستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب منذ أغسطس 2014 إلى يوم وفاته المفاجئ ليلة الأمس.