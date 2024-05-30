الأخباررياضة

رأسية مغربية من الكعبي تتوّج أولمبياكوس بأول لقب أوروبي

30 مايو، 2024 2:54 م
0 3
رأسية مغربية من الكعبي تتوّج أولمبياكوس بأول لقب أوروبي

أخبار ليبيا 24

قاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي فريق أولمبياكوس للتتويج بلقب بدوري المؤتمرات الأوروبي، وهو أول لقب كبير للفريق اليوناني.

وبرأسية محكمة نجح الهداف المغربي في إسكان الكرة في شباك فريق فيورنتينا الإيطالي بعد وقت إضافي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وفي مباراة شهدت ندية كبيرة، لكنها منخفضة الجودة أمام المرمى، لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك حتى الدقيقة 90، قبل أن يسجل الكعبي هدف الفوز في الدقيقة 116.

أولمبياكوس يتوّج بأول لقب أوروبي

ومع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح، تقدم الكعبي أمام رقيبه ليسجل برأسه تمريرة عرضية من سانتياجو هيزي، لكن اللاعبين والمشجعين انتظروا طويلا، حتى يتحقق حكم الفيديو المساعد من وجود تسلل قبل احتساب الهدف.

وهذا هو الهدف الـ11 للمهاجم المغربي في دوري المؤتمرات هذا الموسم، وجميعها في مراحل خروج المغلوب، والـ16 في أوروبا بعدما أن سجل أيضا في تصفيات الدوري الأوروبي ودور المجموعات.

المهاجم المغربي أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للتتويج بلقب بدوري المؤتمرات الأوروبي

الكعبي سجل خمسة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب عندما تغلبوا على فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا في نصف النهائي.

وكان تقديم الكأس أيضًا لحظة ثمينة بالنسبة لمدرب أولمبياكوس خوسيه لويس مينديليبار، الذي فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الموسم الماضي وتولى تدريب النادي اليوناني في فبراير فقط.

وقال منديليبار: “أنا سعيد للغاية لأننا حققنا شيئًا لم يحققه النادي من قبل.. سنحتفل وسنهتف ثم سنعود للعمل من أجل ما سيأتي بعد ذلك”.

24 2024 05 30T140038.381

وانفجر المشجعون اليونانيون في ملعب “إيك أرينا” عندما هزّ الكعبي الشباك وارتفع الصوت مرة أخرى عندما أكد حكم الفيديو المساعد الهدف، الذي يضمن لعب أولمبياكوس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

احتفالات جماهير أولمبياكوس

وخارج الاستاد تجمع الآلاف من جماهير أولمبياكوس في ميناء بيريوس واحتفلوا بشكل صاخب بعد صافرة النهاية وأشعلوا الألعاب النارية والألعاب النارية.

الوسوم
30 مايو، 2024 2:54 م
0 3

المزيد من الأخبار

متحف كليفلاند للفنون يعترف بملكية ليبيا لتمثال عمره 2200 عام

متحف كليفلاند للفنون يعترف بملكية ليبيا لتمثال عمره 2200 عام

30 مايو، 2024 3:42 م
الأبوة

هل تجعلك الأبوة فريسة سهلة لأمراض القلب؟

30 مايو، 2024 3:36 م
رغيف الخبز

مصر… رفع سعر رغيف الخبر المدعم لأول مرة منذ 30 عامًا

30 مايو، 2024 3:29 م
الانتخابات الإيرانية

انطلاق عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الإيرانية المبكرة

30 مايو، 2024 3:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى