رأسية مغربية من الكعبي تتوّج أولمبياكوس بأول لقب أوروبي

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قاد المهاجم المغربي أيوب الكعبي فريق أولمبياكوس للتتويج بلقب بدوري المؤتمرات الأوروبي، وهو أول لقب كبير للفريق اليوناني.

وبرأسية محكمة نجح الهداف المغربي في إسكان الكرة في شباك فريق فيورنتينا الإيطالي بعد وقت إضافي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وفي مباراة شهدت ندية كبيرة، لكنها منخفضة الجودة أمام المرمى، لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك حتى الدقيقة 90، قبل أن يسجل الكعبي هدف الفوز في الدقيقة 116.

ومع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح، تقدم الكعبي أمام رقيبه ليسجل برأسه تمريرة عرضية من سانتياجو هيزي، لكن اللاعبين والمشجعين انتظروا طويلا، حتى يتحقق حكم الفيديو المساعد من وجود تسلل قبل احتساب الهدف.

وهذا هو الهدف الـ11 للمهاجم المغربي في دوري المؤتمرات هذا الموسم، وجميعها في مراحل خروج المغلوب، والـ16 في أوروبا بعدما أن سجل أيضا في تصفيات الدوري الأوروبي ودور المجموعات.

الكعبي سجل خمسة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب عندما تغلبوا على فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا في نصف النهائي.

وكان تقديم الكأس أيضًا لحظة ثمينة بالنسبة لمدرب أولمبياكوس خوسيه لويس مينديليبار، الذي فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الموسم الماضي وتولى تدريب النادي اليوناني في فبراير فقط.

وقال منديليبار: “أنا سعيد للغاية لأننا حققنا شيئًا لم يحققه النادي من قبل.. سنحتفل وسنهتف ثم سنعود للعمل من أجل ما سيأتي بعد ذلك”.

وانفجر المشجعون اليونانيون في ملعب “إيك أرينا” عندما هزّ الكعبي الشباك وارتفع الصوت مرة أخرى عندما أكد حكم الفيديو المساعد الهدف، الذي يضمن لعب أولمبياكوس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وخارج الاستاد تجمع الآلاف من جماهير أولمبياكوس في ميناء بيريوس واحتفلوا بشكل صاخب بعد صافرة النهاية وأشعلوا الألعاب النارية والألعاب النارية.