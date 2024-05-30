أمريكا: دمرنا منصتي إطلاق صواريخ تابعة للحوثي

تمكنتْ قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير منصتي إطلاق صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

القيادة المركزية الأميركية؛ أوضحتْ أنَ قواتها تمكنتْ من تدمير مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي فوق البحر الأحمر، بالإضافة على إطلاق جماعة الحوثي صاروخين مضادين للسفن، دون وقوع إصابات بحسب منشورٍ القيادة المركزية الأميركية.

وفي مطلع مارس الماضي… أكدتْ الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن روبيمار، التي تعرضتْ للهجوم في فبراير الماضي من قبل جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر، محذرةَ من كارثة بيئية في البحر؛ لأن السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، وفقَ ما نقلته القيادة المركزية للجيش الأمريكي

وفي وقتٍ سابق.. كشفتْ جماعة الحوثي في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، استهدفتا اليمن بأكثر من 300 غارة منذ بداية العام 2024، إذ قالت الجماعة في المؤتمر الصحفي: “هناك ما يقارب 300 غارة على أمريكية بريطانية على بلدنا (منذ بدء هجمات الدولتين في يناير)” بحسب المؤتمر.

وأضافت جماعة الحوثي في ذات المؤتمر… ” الولايات المتحدة هي من تعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب، ولا يمكننا أبدا أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثر على موقفنا تجاه غزة وفلسطين، وأنَ بلادهم سخرت إمكاناتها كافة لنصرة غزة ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان (الإسرائيلي) وتفتح المنافذ لإدخال المساعدات” وفقَ المؤتمر الصحفي لجماعة الحوثي اليمينة.